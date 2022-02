Jeho odpůrci podepisují petici. Jejich argument je jasný. Uzavření mostu by místním přineslo objížďku, přes Ohři by museli jet po jiném, o několik set metrů vzdáleném mostě. Což by v týdenním součtu byly kilometry navíc. K tomu by se navýšil počet aut na problematické křižovatce plzeňské silnice a ulice Osvoboditelů. Odpůrci upozorňují také na hrozbu likvidace obchůdků u mostu, které jsou živy hlavně z lidí v autech, jež se u nich zastaví.

Návrh na uzavření mostu v Žatci vyvolal odpor. Řadě lidem se nelíbí

Zastánci návrhu hovoří o bezpečnosti cyklistů a pěších na mostě v návaznosti na žatecké cyklostezky a vycházkové trasy u Ohře a zklidnění automobilové dopravy v navazující lokalitě Husitského náměstí. Přejet po mostě na kole s dětmi není žádný med, rizikové je i křížení cyklostezky se silnicí na zmíněném náměstí. Z tohohle pohledu se nejeví uzavírka mostu během léta jako úplně špatný nápad.

Bude zajímavé, jak se k němu postaví obyvatelé města. O uzavření mostu mohou na webu radnice hlasovat do konce února. Je pravděpodobné, alespoň podle vyjádření většiny zastupitelů na jejich posledním jednání, že k uzavření mostu nakonec nedojde. Většina s tím nesouhlasí. Je škoda, že se nerozvinula debata, co se v poslední době pro cyklisty v Žatci udělalo. Ukázalo by se totiž, že vyjma plánů toho moc nebylo.