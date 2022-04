Cílem je přilákat mladé lékaře a všeobecné sestry, kterých je nedostatek. Řada zubařů, odborných a praktických lékařů pro dospělé a děti v Žatci se blíží důchodovému věku nebo v něm už jsou. Nahradit je, bude složité. Problém se ale netýká jen Žatce, pomyslná časovaná bomba tiká i v jiných městech.

Lékaři, zubaři, sestry. Žatec nabídne studentům stipendium, když zůstanou

Zavedení stipendií jej zřejmě nevyřeší, masivní příliv lékařů a sester se čekat nedá. I když je finanční stránka zajímavá, při dnešních motivačních bonusech nebude pro zaměstnavatele problém začínající zdravotníky ze závazku k městu a kraji vyplatit. Určitě je to ale lepší než nic, stipendia jsou to nejmenší, co vedení Žatce a Ústeckého kraje začínajícím lékařům a sestrám může nabídnout. To důležitější je, aby ve městě a regionu chtěli mladí lidé vůbec žít. Mnozí o tom bohužel přesvědčení nejsou.