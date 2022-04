Nová sportovní hala v Podbořanech, průběžné rekonstrukce zimního stadionu nebo letního cvičiště v Lounech, cyklostezky v Žatci. Největší města v okrese dávají do sportu nemalé peníze. Na desítky milionů vyšlo i vylepšení fotbalových hřišť v Žatci nebo Lounech, ve výčtu by se v případě všech tří měst dalo pokračovat.

Podpora sportu je chvályhodná. Mohla by být větší, ale je jasné, že radnice musí řešit i jiné věci. I tak se ve městech nachází řada pěkných sportovišť, která slouží dětem i dospělým.

Ve většině z nich lze provozovat ale jen organizované sportování - dítě přijde na trénink a trenér mu řekne, co má dělat. Plní pokyny. Klasické explicitní učení. Z dlouhodobého hlediska je ale nejefektivnější proces učení včetně sportu kombinace s dalším přístupem – implicitním. Dítě něco dělá samo od sebe, protože ho to baví. Jde si třeba hrát ven s míčem, hokejkou, tenisovou raketou.

Na řadě je vnitřní sportoviště. Do výstavby Louny investují desítky milionů

Potíž je v tom, že místa pro takové hry z měst mizí. Doby, kdy kolem paneláků čutali kluci s míčem, proháněli se s hokejkami po volných asfaltových plochách nebo oťukávali tenisovým míčkem zdi, jsou pryč. I kluziště s ledem na sídlištích zůstaly jen v paměti rodičů dnešních dětí. Ty to kvůli mobilům a další elektronice ven tolik netáhne, nicméně je to o přístupu právě tatínků a maminek. A těm by se plácky, kam by své ratolesti mohli od blikajících monitorů vyhnat, hodily.