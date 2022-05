V těchto dnech je tomu 77 let, kdy v Evropě skončila druhá světová válka. V neděli 8. května si výročí připomenou položením květin u památníků v Žatci i Lounech. Zásadní podíl na vítězství a osvobození českých zemí měla na jaře roku 1945 Rudá armáda. Pod jejím praporem bojovali z velké části Rusové, řada jejich potomků teď válčí na Ukrajině.

Probíhající konflikt ve východní Evropě letošní oslavy konce druhé světové války hodně poznamenal. Objevily se protichůdné komentáře, zda si květnové události roku 1945 vůbec připomínat, nebo ne. Argumentem zastánců prvního názoru jsou zločiny Rusů na Ukrajině a vůbec jejich válka proti této zemi. Osvoboditel z roku 1945 přišel o sympatie Čechů v srpnu roku 1968 a teď zase. Na druhou stranu při bojích na území někdejšího Československa přišly o život desítky tisíc ruských vojáků, na což bychom zapomínat neměli, zní argument pro připomínku konce druhé světové války i přes aktuální dění na Ukrajině.

Hroby rudoarmějců by ani letos bez květin a věnců zůstat neměly, je dobře, že v Žatci a Lounech se tak nestane. Byli to Rusové v Rudé armádě, kdo se o konec největších bojů v dějinách lidstva podstatnou měrou zasloužil. Svou Velkou vlasteneckou válku vyhráli, jejich boj proti nacistickým okupantům byl spravedlivý a hrdinný a zasloužil si právem podporu západních spojenců, vděk osvobozených Čechů a obdiv svobodného světa. To se o válčení jejich potomků na Ukrajině rozhodně říct nedá.