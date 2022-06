Dodavatel tepla a teplé vody do velké části města, společnost Žatecká teplárenská, nesnižuje ceny plošně. Její odběratelé z řad obyvatel paneláků ve zmíněných ulicích na sídlišti Jih 2 přejdou do jiné cenové sazby. Díky výměně potrubí, která proběhne do konce léta.

Žatecká teplárenská je stoprocentně vlastněná městem. Několikrát se objevily úvahy, zda ji neprodat. Město by získalo nemálo peněz. Zaplatit by se z nich dala řada investic, které se sice v Žatci plánují, kvůli chybějícím financím na ně ale jen tak nedojde. Prodejem by se město navíc zbavilo společnosti, která byla v posledních letech pravidelným středobodem politických svárů v Žatci.

V době zdražování nevídaná věc. Lidem na sídlišti v Žatci klesne cena za teplo

Na druhou stranu pokud by město teplárenskou prodalo, ztratilo by na ni vliv. Nemohlo by určovat, kam její nový vlastník firmu nasměřuje, z čeho bude teplo v Žatci vyrábět a za jakou cenu prodávat. A to je obzvlášť v dnešní době, kdy ceny energií letí nahoru, ostře sledovaná věc.

Blíží se komunální volby, žatecké zastupitelstvo se obmění. Jak, o tom rozhodnou obyvatelé města v druhé polovině září. Žatecká teplárenská se pak opět stane bodem politických jednání. A možná ji někdo zahrne i do předvolební kampaně. Navrhovat její prodej, bude v dnešní době ale jen politický sebevrah.