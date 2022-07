Společnost HP-Pelzer, která v Žatci při výrobě izolací do aut zaměstnává pětistovku lidí, ve městě končí. Vedení firmy rozhodlo, že během dvou let produkci přesune do dvacet pět kilometrů vzdálené průmyslové zóny u Kadaně.

Pro obyvatele lokality kolem závodu mezi Ohří a žateckým vlakovým nádražím, kteří si dlouhodobě stěžují na negativní jevy, jako jsou zápach, hluk nebo úniky zdraví škodlivých látek do ovzduší, řada provozů jela bez patřičných povolení, je to svým způsobem výhra. HP-Pelzer sice zahájil proces k nápravě, přesunem výroby do Kadaně ale dochází k radikální změně. Problematiku vyřeší sama o sobě.

Na druhou stranu město přichází o stovky pracovních míst a dalšího tradičního zaměstnavatele. Po cukrovaru, šroubárně, Frutě, papírnách. Letos propouštěl a produkci významně zredukuje Žatecký pivovar.

Pelzer s pětistovkou zaměstnanců v Žatci končí. Výrobu přesune do Kadaně

Nabízí se otázka, kterou zatím nikdo nezodpověděl, co bude dál s areálem po odchodu HP-Pelzru. Zanedbaných a prázdných se jich ve městě nachází několik. Jejich revitalizace je nákladná, třeba proměna bývalých papíren na kuželnu a archivy regionálního muzea a města vyjde na celkových sto milionů korun. Radnice teď řeší revitalizaci daleko větší Fruty, náklady se při rozlehlosti areálu vyšplhají na stovky milionů, možná k miliardě.

HP-Pelzer chce Žatec opustit do roku 2024, do té doby se může mnohé změnit. Buď jak buď lidé v jeho okolí s takovým sousedem spokojeni být nemohli. Své provozy v soulad s legislativou naší země do pořádku nedal, byť času na to měl víc než dost.