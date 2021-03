V dubnu zemřelo na cestě mezi Libořicemi a Želčí 9leté dítě, které jelo v autě, jež kvůli vysoké rychlosti havarovalo. Mladý lidský život vyhasl v prosinci také u Sádku, střet dvou aut nepřežil 19letý spolujezdec. Ve dvou případech zemřely spolujezdkyně z aut, jejichž řidiči nehodu nezavinili, v létě v Žatci a Lounech se završil život dvou chodců na přechodech. V těchto čtyřech případech zahynuli starší lidé.

Devět zemřelých v jednom roce není v dlouhodobých statistikách tragických nehod v okrese Louny nijak vysoké číslo, v posledních letech patří k těm nižším. Většinou byl tento údaj dvouciferný. Na druhou stranu provoz na silnicích okresu Louny loni zeslábl. Kvůli opatřením přijatým proti šíření pandemie covid-19 neměli lidé tak často důvod někam řídit, pracovalo se z domova, byly zavřené školy a sportoviště, cestovalo se méně.

Devět loňských zemřelých na silnicích je zlomek počtu lidí, které v okrese Louny skolila zmíněná pandemie. Oproti jiným letům je devět méně. I tak je to stále hodně. Jistě by šlo udělat něco jinak, aby tito lidé tady byli s námi i teď. A na to by měl pamatovat každý řidič, když usedá za volant auta.