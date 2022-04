Pro dnešní děti je přitom tak přirozená, jako pro jejich rodiče kalkulačky nebo první počítače ve školách. Tablety, chytré telefony, Xboxy, playstationy a další herní konzole má dnes doma většina žáků. Obdobná moderní technika ve školách mnohdy není. Ani interaktivní tabule nejsou všude samozřejmostí.

Moderní, poučné, zajímavé. V Žatci se otevřelo přírodovědné centrum

Jaký je světový trend ve vzdělávání, se veřejnost v Žatci může přijít podívat do nově otevřeného přírodovědného centra. Koncipovaného tak, aby si děti na projekcích mohly vše názorně představit a hlavně, aby je to bavilo. Pak se to naučí lépe.

Přírodovědné centrum v Žatci není jediným počinem na poli moderního technického vzdělávání žáků. V roce 2024 se otevře robotické centrum v bývalém klášteře, který prochází celkovou rekonstrukcí za téměř sto milionů korun. Vzdělávání dětí v Žatci se tak posouvá do 21. století. Konečně.