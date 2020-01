Ministerstvo dopravy v minulých dnech oznámilo, že připravuje novou koncepci českých dálnic. Navrhlo nové autostrády v délce více než 400 kilometrů, které vytvoří okruh ve středních Čechách a uleví auty přetíženému okolí Prahy. Stavět by se prý mohlo začít po roce 2030, uvedl ministr dopravy.

Petr Kinšt, Žatecký a lounský deník | Foto: Deník

Ačkoliv se tyto dálnice přímo v okrese Louny stavět nemají, řidičům z Lounska, Žatecka a Podbořanska by pomohly. A to při cestách téměř do všech směrů republiky. Podle plánů ministerstva má nově představená dálnice vést kousek za hranicemi okresu. Propojí chomutovskou D7 s ústeckou D8 a karlovarskou D6 a nahradí dvouproudou silnici od jesenické křižovatky do Plzně.