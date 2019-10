Na žatecké radnici se v minulých dnech sešli zástupci města a Ředitelství silnic a dálnic, aby probrali výstavbu dvou kruhových objezdů na silnici I/27 Most – Plzeň. Jeden má podle představ vedení Žatce vyrůst na křižovatce s ulicí Osvoboditelů u mostu přes Ohři, druhý na opačném okraji města poblíž Teska.

Petr Kinšt, Žatecký a lounský deník | Foto: Deník

Vedení Žatce o nutnosti přestavby obou současných křižovatek do podob kruháků hovoří několik let, silničáři se k tomu zatím nemají. Argumentují, že současné podoby křižovatek odpovídají předpisům a že stačí drobnější úpravy. Nyní alespoň kývli na to, že si nechají vypracovat novou zprávu, která ukáže, zda jsou křižovatky bezpečné, nebo ne.