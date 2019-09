Novinka sníží platy těm, kteří mají více politických funkcí. Peníze na odměny zůstanou v rozpočtech obcí a krajů. Opatření se dotkne i Zdeňky Hamousové, která je senátorka za okresy Louny a Rakovník a starostka Žatce.

Nesmysl, který omezuje svobodu rozhodování volených zastupitelů. Trestáme úspěšné, tvrdili odpůrci návrhu. Závist, znělo často z jejich úst.

Podle tvůrců návrhu má krácení odměn snížit motivaci ke hromadění funkcí ve veřejné správě. Pokud člověk zastává významné posty, je starostou či hejtmanem a zároveň poslancem nebo senátorem, nemůže se všemu věnovat naplno. Den má 24 hodin, týden 7 dnů… I kdyby chtěl, rozkrájet se nemůže.

Jak se určuje kvalita práce starosty nebo poslance? Definuje ji čas, který pobývá během dne na radnici nebo schůzuje ve Sněmovně? Ne. Starosta, jenž se na městském nebo obecním úřadě ukáže byť jen na pár hodin, může být pro obyvatele přínosnější, než ten, který tam vysedává pořád. Důležité je, aby nastavil takové mechanismy, které zajistí, že úřad šlape ku prospěchu města či obce jako celek. Pokud je ale jeho absence znát, je to problém. Starosta, který je zároveň v Parlamentu, může přinést do legislativních debat důležitý pohled ze zdola. A v Praze „se přimlouvat“ za své město.

Přijatá novela není spravedlivá. Proč se odměny nezkrátí také ředitelům nemocnic nebo škol, kteří byli do Parlamentu také zvoleni? O tom, jak kvalitní a pracovité starosty, poslance nebo senátory máme, rozhodují voliči. A pokud je do funkcí zvolí, měli by za svou práci pobírat peníze v plné výši jako ostatní jejich kolegové.