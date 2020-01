„S otevřením porodnice nepočítáme,“ oznámil žateckým zastupitelům ředitel nemocnice Jindřich Zetek. Jasným sdělením ale potvrdil jen to, co se jevilo pravděpodobné. Ve zdravotnictví platí, že jakmile se nějaký provoz uzavře, těžko se jeho činnost obnovuje.

Pro vedení města je uzavření porodnice vzkazem, že se musí budoucností svého špitálu zabývat. Ekonomická situace zdravotnického zařízení není nejhorší, hospodaření za loňský rok by podle jeho ředitele mělo skončit v plusu zhruba pět milionů korun. Toho se ale podaří dosáhnout také díky příspěvkům od města. Loni zastupitelé schválili pro nemocnici deset milionů korun dotaci na provoz, další čtyři miliony šly na vyplácení stabilizačního příspěvku zdravotnickému personálu. A nemocnice potřebuje další peníze, třeba na opravy budov a nákupy přístrojů.

Co se týká budoucnosti žatecké nemocnice, nabízí se několik možností. Jednou z variant je „lounská“ cesta. Tedy prodej špitálu soukromému subjektu. Tady ale hrozí riziko, že za pár let, tak jako v Lounech, akutní lůžková péče skončí. Druhou variantou je převod zařízení na Ústecký kraj, respektive pod jeho Krajskou zdravotní. Ta má špitály v sousedním Mostě nebo Chomutově. I v takovém případě by město přestalo mít na další osud nemocnice vliv. Cesta je to ale zřejmě přijatelnější. Třetí možností je její ponechání v majetku města a spolehnutí se na větší podporu ze strany Ústeckého kraje. Otázkou je, co se podaří Žateckým vyjednat. V takovém případě se musí připravit na to, že nemocnice bude město stejně stát nemalé peníze. Do „cizího“ špitálu žádné velké sumy kraj určitě posílat nebude.