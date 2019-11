Letní čas, který se uplatňuje ve většině Evropy, byl u nás zaveden několikrát. Naposledy si Češi začali posouvat hodinky před čtyřiceti lety, v době druhého ropného šoku, kdy cena této strategické komodity prudce stoupla.

Původní argument, úspora elektrické energie pro večerní osvětlení, kvůli kterému se střídání času zavedlo, ale už padl. Studie ukázaly, že posuny na hodinách přináší v Česku v současné době minimální úspory elektřiny, celkově v řádech zanedbatelných desítek milionů korun ročně.

Evropská komise správně loni rozhodla o zrušení střídání. Původně měl být celoroční čas zaveden letos v dubnu, nynějším termínem je rok 2021. Je na členských státech, aby se dohodly na tom, který čas bude platit celoročně. A to se zatím nepovedlo. Některé státy jsou pro letní, jiné pro zimní čas. Česká vláda loni podpořila zavedení zimního, tedy standardního středoevropského astronomického času.

Jak ukazují průzkumy, většina Čechů je proti pravidelnému střídání času. Shoda, který by měl platit celoročně, ale není ani v Česku. Příznivci zimního času hovoří o tom, že je pro lidský biorytmus přirozenější. Argumentem zastánců letního je zase prostý fakt, že je déle vidět.

A dnes je to podobně silný důvod, jakým byla před desítkami let úspora energie. Lidé věnují venkovním aktivitám hodně času, sportuje se, zahradničí, chodí na houby. A to i po práci, tedy odpoledne a večer. Platit by tak měl letní čas. Pokud budeme mít ten zimní, tma přijde dřív a na venkovní činnosti nám zbude o hodinu méně času.