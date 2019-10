V těchto dnech se na radnicích scházejí týmy lidí, aby debatovaly nad rozpočty měst na příští rok. Sestavují plán, jak bude samospráva hospodařit, v případě největších měst v okrese Louny, se stovkami milionů korun. V závěru roku budou rozpočty schvalovat zastupitelé.

Petr Kinšt, Žatecký a lounský deník | Foto: Deník

Úkol, jak správně peníze rozdělit, není jednoduchý. Většinu městských rozpočtů zaberou mandatorní výdaje, se kterými se moc hýbat nedá. Jde třeba o peníze na platy úředníků nebo prostředky pro příspěvkové organizace. Co se ale rozděluje pravidelně, jsou peníze na investice. Na konkrétní akce. V Žatci a Lounech jde o desítky milionů korun. A správně určit, co se má postavit nebo opravit, co ne a co třeba za pár let, není lehké. Každý má jiné představy, co je potřeba.