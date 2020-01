Obě lokality na jižním okraji města mají své zastánce a odpůrce, dosud se pro ani jednu variantu nenašla potřebná většina mezi zastupiteli. Ti o tom jednali bez výsledku už dvakrát, rozhodnutí se odložilo na rok 2020. K tématu se vrátí v druhé půlce ledna.

Většině obyvatel Žatce je jedno, kterou z těchto lokalit nakonec zastupitelé vyberou. Pro sportovce je mnohem podstatnější, aby hala konečně stála. Mnozí z nich její absenci pociťují právě teď, v zimě, kdy se jejich aktivity z venkovních areálů přesunuly právě do vnitřních prostor. Hala ve městě chybí hlavně pro větší sportovní akce.

Chvályhodné je, že se vedení Žatce nezabývá jen výběrem lokality pro vlastní sportovní halu, ale i jejím dalším možným rozvojem. Hovoří se o výstavbě nových tenisových kurtů a hřiště pro házenou. Zmíněn byl i zimní stadion. Řada obyvatel města by vzkříšení myšlenky jeho stavby uvítala.

Jednoznačným argumentem proti němu je vysoká cena, nemalé by byly i provozní náklady. V Žatci zimní stadion nikdy nestál, lední hokej proti jiným sportům tradici ve městě nemá.

Že by byl hodně využívaný, ale ukazují počty bruslařů, kteří teď dennodenně zaplňují mobilní kluziště před žateckou radnicí. Jsou důkazem, že Žatečané o tuto aktivitu zájem mají. Řada rodičů vozí své děti hrát hokej do klubů v okolních městech, zahrát si ho tam jezdí i mnozí dospělí.

Zkušenosti provozovatelů zimních stadionů v okolí ukazují, že zájem o ně je velký. A to i v menších městech než je Žatec. Rozpis ledové plochy mají zaplněný od rána do večera. Mobilní kluziště v Žatci je sice fajn, ale zimní stadion by městu určitě slušel víc. Jeho vedení by ho mělo do svých plánů zařadit.