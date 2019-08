Řada karambolů navíc končí tragicky, umíralo se na Rakovnicku, tím nejhorším byl zatím střet u Jaroměře na Královehradecku, kde zemřeli čtyři lidé, včetně dvou dětí.

Smutná série se bohužel nevyhnula ani okresu Louny. Před pár dny narazil rychlík do osobního vozu na železničním přejezdu za mírnou zatáčkou u výjezdu z Hořetic na Žatecku. Řidička měla doslova štěstí v neštěstí a jen lehká zranění. Vlak totiž jen shodou náhod nevláčel auto dál, ale odhodil ho stranou. Díky tomu neměl, podle odborníků, střet horší následky.

Byla to letos už třetí vážnější událost na přejezdech v regionu. U Holedečku v dubnu motorkář střet s vlakem nepřežil, v březnu se mezi Blatnem a Malměřicemi srazila s vlakem dodávka, řidič měl naštěstí jen lehká zranění.

Drtivou většinu těchto nehod spojuje jedno. Dějí se na přejezdech, kde nejsou závory, ale „jen“ výstražná světelná signalizace. A v drtivé většině případů fungovala…

Co takhle dát závory na všechny přejezdy, nabízejí recept někteří kritici. Ano, to by mohlo fungovat. Jenže přejezdů jsou tisíce a tisíce, bylo by to řešení velmi velmi nákladné a asi těžko uskutečnitelné. Aby každý přejezd, třeba i v polích, hlídaly závory.

Nabízím jiné řešení. Řidiči, nespoléhejte na "možná tam nic nepojede", nespoléhejte na to, že tam vlak „jezdí jednou za den“, nespoléhejte na to, že "to možná stihnete"…

Soustřeďte se na jízdu! Nejen u přejezdů. Sledujte signalizaci, pro jistotu si před přejezdem přibrzděte, důkladně se rozhlédněte a až když jste si jistí, jeďte. "Možná" vás totiž od smrti neochrání…

Auto po srážce s vlakem v Hořeticích. Foto: Deník / Hynek Dlouhý