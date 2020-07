Příkladem může být Žatecký poklad. Zastupitelé jednali, zda muzeu pošlou přes milion korun, aby mohlo začít budovat zcela novou expozici a tento unikát české a zřejmě i středoevropské historie natrvalo vystavit. Většina z přítomných uvolnit peníze odmítla. Argument zněl, že se město musí připravit kvůli koronavirovému poklesu ekonomiky na výpadek příjmů a odložit některé nezbytné věci.

Jako správné se tak jeví rozhodnutí, že se odložil nákup nového terénního auta za více než půl milionu korun pro šéfa městských lesů. S tím, že zastupitelé neposlali peníze ale ani do muzea, se už souhlasit nedá. I přes argument o šetření. Zvláště v kontextu jiné projednávané věci, a to Chrámu chmele a piva.

Tato městská organizace starající se o turismus de facto zkrachovala a bez velké finanční pomoci města by nemohla dál existovat. A právě té by další návštěvníci Žatce, které by přilákal vystavený historický skvost, hodně pomohli. Kdyby zastupitelé o pokladu nerozhodovali v jednu hodinu v noci, asi by si to uvědomili.