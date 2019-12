Západní část hradeb jakž takž jde. Kolem nich vede cesta, sice rozbitá, ale dá se po ní alespoň projít. Hradby na severní a východní straně jsou špatně přístupné, zarostlé bujnou vegetací. Tam chodí opravdu málokdo.

Z hradeb dýchá kus historie města, jsou její nedílnou součástí. O větší využití si jejich nejbližší okolí přímo říká. Jak pro turisty, tak pro místní.

Po letech možná nastane změna. Město si totiž nechává zpracovat studii, která hradby řeší. Ne přímo je, ale využití a vzhled nejbližšího okolí. Architekti ukázali, jak by podle jejich představ mohlo vypadat. Předvedli možnou podobu vyhlídek do širokého okolí, nastínili, kudy by mohla vést promenáda kolem hradeb, v severní části pod pivovarem navrhli přírodní multifunkční prostor pro různé akce a trasy pro jízdy na terénních kolech, nové využití našli i pro prostor za autobusovým nádražím. Při veřejné prezentaci v minulém týdnu je posluchači ocenili potleskem. Nápady se líbily.

Jiní ale nadšení brzdili. Upozornili na památkovou ochranu místa, cennost lokality z hlediska archeologie nebo složitost území po stránce geologické či vodních poměrů. Určitě se ozvou hlasy, že město by mělo mít jiné priority. Zanedbaných lokalit má víc. Míst, kam investovat peníze, je mnoho.

Příští rok bude studie hotová. Byla by škoda navržené nápady nerealizovat. Tedy ty, které jsou proveditelné. Protože studií a zapomenutých projektů na žatecké radnici leží v šuplících už dost.