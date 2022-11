Klíčivost invazivního a lidem nebezpečného bolševníku je sice jen několik let, ale jedna rostlina je schopna vyprodukovat až 30 000 semen. Logicky tak některé z rostlin uniknou pozornosti pečlivých hospodářů a vyklíčí. Klíčivost komunistických myšlenek je desítky let a díky desítkám let intenzivní propagandy stačí jen trochu přiživit dezinformační podhoubí, a začnou, podobně jako bolševník, znova ovlivňovat svět kolem sebe. Kdysi se hlásalo, že „Sovětský svaz, mírová hráz.“ Dnes se tvrdí, že Rusko chce mír. Jako bychom se octli uprostřed Orwelova románu 1984. Válka je mír, svoboda je otroctví, nevědomost je síla.