Komunální volby ve třech největších městech okresu, v Žatci, Lounech a Podbořanech, ukázaly sílu hnutí ANO. Všude vyhrálo. A to se ziskem minimálně čtvrtiny hlasů. Zda to přetaví do míst v radách a funkcí starostů a místostarostů, ukáží povolební jednání. V žádném městě ale nemá ANO nic jistého.