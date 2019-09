O pár kilometrů vedle, v Libyni, byl kostel ještě před pár lety v podobném stavu. Jeho obnova je v plném proudu. Dnes má opravenou střechu, nové zvony, uvnitř probíhají výstavy, koncerty, svatby. Jeho okolí je upravené.

Stav památek v okrese Louny je různý. Od totálně zdevastovaných po ty, které jsou v dobrém stavu. Rozhodující je, kdo a jak se o ně stará. V Libyni si kostel vzala pod svá křídla parta nadšenců sdružená ve spolku dobrovolníků, o kostel v Přibenicích se desítky let nestaral nikdo. Za to, že majitelé neudržovali o zámky v Postoloprtech a Cítolibech a statek v Kystře, rozdal nedávno soud v Lounech tresty.

Opravy a pravidelná údržba památek stojí nemalé úsilí – čas a peníze. Své o tom vědí třeba členové žateckého Spolku Mederova domu, ze kterého zbyly jen obvodové zdi. Za jeho probíhající záchranu zaplatí přes dvacet milionů korun. Na podobnou sumu vyjde rekonstrukce nedalekého domu, kterou zajišťuje sousední pivovar.



Jsou to velké peníze. Určitě by se daly využít jinde. Mohly by jít do oprav škol, chodníků, silnic, zdravotnictví. Oblastí, kde jsou potřeba, je celá řada.



Na druhou stranu opravy památek, byť velmi nákladné, mají smysl. Jsou nedílnou součástí naší historie. Mnoho dobrovolníků tato práce pohltila, řada památek má své zachránce. Nakonec se našel i pro zmíněný kostel v Přibenicích. Vzít si pod svá křídla záchranu nějaké památky, je velký závazek. Někdy i celoživotní. A kdo se tak rozhodne, zaslouží si náš obdiv.