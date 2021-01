Přitom lávka byla zavřená několik měsíců už v roce 2018. Tehdy se ale opravoval samotný most, nikoliv lávka. Práce prováděla státní Správa železniční dopravní cesty, lávka byla v této souvislosti zavřená od srpna do října. Její stav byl sice už tehdy špatný, ne však v havarijním stavu jako nyní.

Druhé, aktuální uzavření lávky se stalo terčem kritiky některých obyvatel Loun, kteří ji využívají k procházkám do lokality Lužerady. A to i během nynější zimy, kdy je kvůli koronavirovým opatřením velká část jiných volnočasových aktivit nemožná. Kritici říkají, že se lávka a samotný most mohly opravit najednou. „To je fakt Kocourkov,“ nadávají.

A ještě si asi zanadávají. Město totiž na jaře plánuje jen opravu lávky, větší rekonstrukci za zhruba čtyři miliony korun se chystá spustit, až obdrží dotaci. A s tím přijde třetí uzavření lávky.



Pokud do Loun dotace přijde, bude z Ministerstva pro místní rozvoj. Tedy od státu. Tedy od toho, kdo platil práce na železničním mostě v roce 2018. Kdyby se opravilo obojí už tehdy, nemuseli by lidé v Lounech při svých vycházkách nadávat. I tento případ ukazuje, že spolupráce státní správy a obecní samosprávy vzorně funguje jen málokdy.