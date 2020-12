Příspěvková organizace Chrám chmele a piva se kvůli prodělečné restauraci dostala do finančních problémů, které umocnila covidová nařízení. Bez milionů od města by se neobešla. V Žatci se rozhodli, že s tím musí něco udělat.

Zastupitelé vybírali ze čtyř variant dalšího směřování Chrámu. Většina z nich se vyslovila pro pronájem tzv. doplňkové činnosti, tedy restaurace s kuchyní, minipivovaru a dětské herny. Padl ale i návrh, aby se dotyčné prodalo. Podle jeho předkladatelů město bude sypat do objektů peníze dál, částka z pronájmu nepokryje náklady na budoucí opravy a údržbu. Argument odpůrců prodeje byl jasný. Chrám je v historické části Žatce, prodejem budovy by město přišlo o možnost ovlivňovat, jak ji bude její nový majitel využívat v budoucnu.

Otázkou ale je, co bude s městskou hospodou a minipivovarem dál, pokud se žádný zájemce o pronájem nenajde. Dnešní covid doba tomuto oboru nepřeje, je možné, že se vedení města bude muset přiklonit k jiné alternativě. Jako pravděpodobná se jeví varianta, že by obojí provozovalo dál ve své režii. V tom případě by se v Žatci měli hodně zamyslet, aby už neopakovali chyby, které Chrám na okraj finanční propast přivedly.