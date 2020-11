I přes zkrácenou sezonu si lidé cestu na památky v okrese Louny našly. Mohly za to také obavy a komplikace při cestách do zahraničí, kvůli kterým velká část Čechů letos trávila letní dovolenou v tuzemsku.

Zámek v Peruci se začátkem července otevřel veřejnosti po třech desetiletích. Během prázdnin a v září si ho přijelo prohlédnout přes dvacet tisíc návštěvníků. To číslo je na poměry památek v okrese vysoké. Obnova zámku probíhá několik let, Pavel Ondráček, který za ní stojí, v tom chce pokračovat.

V posledních letech proběhla zdařilá rekonstrukce zámku Nový Hrad v Jimlíně, který je v majetku Ústeckého kraje. I tam si lidé soudě podle návštěvnosti cestu našli. A když se k tomu letos v létě přidala zdařilá výstava kopií českých korunovačních klenotů, na rekordní počty prodaných vstupenek bylo zaděláno.

Ukazuje se, že návštěvníci umí rekonstrukce památek ocenit. Nyní by měl pomyslně zvednout hozenou rukavici stát. Jeho zámky ve Stekníku na Žatecku a Krasném Dvoře na Podbořansku se průběžně opravují, zasloužily by si ale více. Je jasné, že správce státní kasy bude v covidové době hledat peníze na opravy památek stále hůř. Najít by je ale měl.