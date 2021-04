Setkávání s přáteli, s rodinou, se známými. Takové jsou běžně naše Velikonoce. Mimo svého duchovního rozměru mají v naší moderní době „funkci” také setkávací. Jenže to letos, kvůli koronaviru, moc nešlo. Nebo se to alespoň nedoporučovalo. A tak z úst duchovních a nejrůznějších autorit opakovaně znělo: „Nezapomínejme na své okolí."

Foto: Deník

Zavolat, poslat pohled nebo dopis, odeslat alespoň SMS, může každý z nás. A věřte, i když se vám to může zdát jako maličkost nebo blbost, potěší to. A moc. Vraťte se třeba na chvilku do dětských let a vzpomeňte, jak velkou radost vám udělal pohled nebo dopis, který vám poslali na tábor. Kdo ho dostal i později, nemusí tolik vzpomínat. Ale na dopisy a pohlednice se v poslední době často zapomíná. A je to myslím škoda, dokáží způsobit obrovskou radost.