Hlídka ji odvezla do žatecké nemocnice, kde jí odebrali krev. Následné testy ukázaly hodnoty kolem 1,5 promile alkoholu. Ty se nyní snaží obhájce starostky u lounského soudu zpochybnit.

Policisté v květnu požádali Senát o zbavení Zdeňky Hamousové imunity, aby mohla být trestně stíhaná. Tím se poprvé celá věc dostala oficiálně na veřejnost. Pochybení tehdejším kolegům v Senátu přiznala, ve své řeči se ani náznakem nezmínila, že by mohl být nějaký problém s testy.

U soudu starostka tvrdila, že řídila proto, že bylo nutné rychle přivézt do žatecké nemocnice respirátory na ochranu proti koronaviru. To by byla polehčující okolnost, kterou by kontroverzní jízdu v očích mnoha lidí ospravedlnila. A možná i u policistů, kteří ji zastavili. Ani slovem se ale o respirátorech nezmínila ani jim a ani později v Senátu. Neřekla to ani kolegům v žateckém zastupitelstvu, kde se rovněž veřejně omlouvala.

Tyto skutečnosti vyvolávají otázku, zda tvrzení o respirátorech nejsou jen účelová. Pokud ano, je to velmi nešťastné. Stejně tak jako zpochybňování testů. Záběry policejních kamer z dopravní kontroly, které se pouštěly u soudu, totiž ukazují, že paní starostka nebyla zrovna „ve formě“.

Zvolení politici na všech úrovních, kteří ovlivňují naše životy a přijímají zákony, podle kterých se máme řídit, by měli jít svým chováním příkladem. To jsou v Česku bohužel často omílaná slova. Ale stále platí.