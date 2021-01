Hlídka ji s podezřením zastavila v Žatci před jednou hodinou v noci. Jelikož tehdy kvůli covidu policisté nedávali dýchat, testy na alkohol se dělaly rovnou z krve. S jejich odběry v žatecké nemocnici Zdeňka Hamousová souhlasila, vzorky krve následně policisté odvezli na služebnu, odkud putovaly do laboratoře v Mostě.

Rozbory ukázaly, že v krvi je 1,6 promile alkoholu. To byl zásadní důkaz, o který se opírala obžaloba. Obhájce se ho snažil napadnout, tvrdil, že výsledek mohlo zkreslit nevhodné zacházení se vzorky s krví. To ale znalkyně z oboru toxikologie vyvrátila.

Nicméně se dá souhlasit s obhájcem Zdeňky Hamousové, že případ ukázal na některé pochybnosti. Přinejmenším je neetické a nevkusné, že policisté obecně vzorky s krví na služebně ukládají do obyčejné ledničky, kam si nejspíš dávají i svačiny. Další pochybnost, o které se obhájce zmínil, je fakt, že vlastně policisté nejsou nijak kontrolováni, jak se vzorky krve zacházejí. Přitom jde v mnoha případech o zásadní důkaz. Podle obhájce by do testů měly zůstat v držení odborníků, tedy zdravotnických zařízení. S tím se dá souhlasit a zřejmě by to uvítali i sami policisté. Odpadly by jim tím starosti s převozem vzorků.



V této souvislosti je určitá škoda, že na podzim voliči vystavili Zdeňce Hamousové stopku v Senátu. Třeba by s kolegy v Parlamentu ČR prosadila příslušné legislativní změny.