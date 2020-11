Zpocené tělo, nos oteklý z nedostatku kyslíku, zamlžený výhled a únava. A také myšlenky, že tohle možná nikdy neskončí. Tisíce zdravotníků, dobrovolníků a také příslušníků armády v těchto dnech tráví nekonečné služby od hlavy až k patě oblečení v ochranných mundůrech.

Foto: Deník

Na vydechnutí není během směny čas, ani poté to není žádná legrace. Přijdete domů, zapnete zprávy a jede se nanovo – koronavirus, přetížené nemocnice, hrozby a ujišťovánío brzkém výskytu mrazáků na mrtvoly v ulicích. Jako nová krev do žil pak působí druhý den ráno, když vás kromě dezinfekce praští do nosu, zatím osvobozeného od „protiinfekčního skafandru“ vůně perníku, kávy, čokolády nebo dokonce čerstvých květin.