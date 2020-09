Pozvat, nebo nepozvat do Loun Andreje Babiše? Je to vlastně jedno

Pozvat nebo nepozvat členy vlády v čele s premiérem Andrejem Babišem na otevření nové plavecké haly v Lounech? To řešilo vedení města. Koaliční partneři na to mají opačný názor, hlasování v radě vyznělo o jediný hlas s výsledkem pozvánku poslat. Zda předseda vlády a ministři do Loun v pátek 11. září dorazí, zatím radnice neuvedla.

Foto: Deník