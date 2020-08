Dávné a neobjasněné. Takovými případy se zabývá speciální policejní tým Tempus. Za své sedmileté působení si připsal několik úspěchů, k soudům dostal nevyřešené letité kauzy. Letos začal pracovat na objasnění záhadného zmizení Jany Paurové ze Slavětína. Policisté po ní shodou okolností pátrají rovněž sedm let.

Foto: Deník

Po sedmi letech hledají nové informace, které by vnesly do celé věci jasno. Do případu, který provází příliš mnoho otázek a příliš málo odpovědí. Ta základní je, zda Jana Paurová žije, nebo ne. Pokud ne, kde je její tělo? Zemřela násilnou smrtí? Kdo ji zabil? Pokud žije, kde bydlí? A proč odešla znenadání od svých čtyř dětí? Ví její manžel a syn, kteří ji viděli naposledy, ještě něco, co policii neřekli?