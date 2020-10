Jedním z důvodů je, že Drápal kandidoval s podporou pravicových stran ODS, TOP 09, KDU a KAN. To jej u mnoha obyvatel okresu Louny, který se dá z dlouhodobého hlediska označit za baštu levicových stran a hnutí ANO, poslalo do kolonky „nevolitelných“. Ivo Trešl, jenž je kandidátem Starostů a nezávislých, se pro mnohé stal vhodnějším a přijatelnějším. Oproti prvnímu kolu dokázal získat ještě o více než dva tisíce hlasů navíc, naopak Drápal jich o několik set přišel. I tak byly volby hodně o osobnostech. Mezi deseti kandidáty, kteří usilovali o hlasy v prvním kole, jich byla řada.

Nízká účast voličů ve druhém kole se nedá svalit na covid, před šesti lety byla jen nepatrně vyšší. Volby do Senátu prostě netáhnou.

V příštím roce čekají ČR volby do Sněmovny. Účast u nich bývá podstatně vyšší, okres Louny nevyjímaje. O kandidátech a osobnostech to ale asi moc nebude. Začíná se jevit, že hlavně půjde o hlasování, ve kterém obyvatelé Česka vystaví účet, jak si současná vláda poradila s bojem proti nákaze. Pokud lidé vyhodnotí, že se jí to nepovedlo, může to i v „levicovém“ okrese vynést do popředí pravicové strany, jež jsou nyní ve Sněmovně v opozici.