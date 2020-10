Nutnost změny vnímá každý. Původní myšlenka, že restaurace Chrámu chmele a piva bude vydělávat na jeho turistickou část, se ani zdaleka nenaplnila.

Organizace se stala dírou, do které město každoročně sype peníze. Miliony a miliony. Všichni zastupitelé mluví o potřebnosti změny. Jaké? O tom budou jednat.

Někteří z nich hovoří o výkladní skříni Žatce, o nutnosti restauraci zachovat. Nejraději, aby ji město někomu pronajalo a dál fungovala pod novou správou.

Objevil se ale i názor, že tento „socialistický podnik“ je třeba okamžitě zavřít a prodat. Jinými slovy zprivatizovat a odstřihnout úplně od financí města.

S tím se dá souhlasit. Změna, která musí přijít, by měla být razantní. Město by hospodu mělo opravdu co nejdřív zavřít a následně prodat. A posílat peníze jen na provoz turistické části Chrámu chmele a piva. Pokud si restauraci ponechá, bude je do ní dřív nebo později sypat dál.