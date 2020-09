Nákaza opět stále víc promlouvá do života lidí v okrese Louny. Ruší se akce, ve všech vnitřních prostorách se musí nosit roušky, někde se opět děti učí na dálku z domova, desítky lidí jsou v nařízené domácí karanténě.

Hygiena je tam posílá po dlouhodobějším kontaktu s člověkem, u kterého se nákaza prokázala. A také na testy. Problém je v tom, že v okrese Louny není žádné odběrové místo. Lidé musí do Chomutova, Mostu, Kladna nebo dokonce až Ústí nad Labem. Stres lidí z nepříjemných odběrů a celé situace tak ještě doplňuje nutnost cesty do vzdálenějších zdravotnických zařízení, která navíc kapacitně nestíhají. Čekací doby na odběry jsou i několik dní.

Na jaře odběrové místo v okrese Louny jedno bylo, fungovalo v buňce u vjezdu z parku do žatecké nemocnice. Jeho provoz zajišťovala. S obnovením odběrů v místě se v nejbližších dnech nepočítá. „Nemáme na to personál ani peníze na provoz,“ vysvětlil jednoznačně ředitel žatecké nemocnice Jindřich Zetek.

Představitelé státu a dalších institucí se tváří, že boj proti koronaviru zvládají, vysvětlují, proč to nebo ono opatření je nutné přijmout. Pokud chtějí současnou strategii udržet, je jasné, že testů bude neustále přibývat. Proto je třeba dřív nebo později opět zahájit provoz odběrového místa v Žatci. Stát na to musí do městské nemocnice poslat peníze a pomoci jí sehnat personál na zajištění jeho chodu.