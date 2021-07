Město Žatec zvažuje, že si vezme bankovní úvěr. Z půjčených peněz by mohlo částečně hradit rekonstrukci bývalého kláštera, ale i další investice, které plánuje. Proměna bývalého kláštera, kde vznikne polyfunkční a robotické centrum, by měla začít letos na podzim. Předpokládaná cena za všechny práce je zhruba 80 milionů. Město má příslib dvou dotací v celkové výši 24 milionu korun.

V poslední době si úvěr bere čím dál tím víc měst a obcí, ani ty v okrese nejsou výjimkou. Půjčené peníze využily Louny na výstavbu nové plavecké haly, úvěr, ze kterého uhradí výstavbu bytů s pečovatelskou službou a další investice, si vezmou Postoloprty. Peníze si půjčují také v menších sídlech. Úvěr mají třeba Domoušice, hradily z něj řadu investic.

Doba, kdy menší obce a města hospodařily bez dluhů, je pryč. Úvěr má v dnešní době řada rodin, zadlužený je stát i většina českých krajů. Není to nic špatného. Tedy pokud jsou dluhy úměrně velké a využívají se na potřebné věci. Zvláště tedy na investice.

V případě Žatce, pokud si vezme město úvěr na rekonstrukci kláštera, se dá souhlasit. Ze svého by tolik peněz dohromady nedalo, navíc by byla škoda o poměrně vysokou dotaci přijít. Je potřeba ale ostražitosti a selského rozumu, aby se z dluhu nestala norma a půjčená částka neustále nerostla. Tak jak je tomu v případě státu, který si vypůjčoval tolik, že už to těžko naše či generace našich dětí zaplatí.