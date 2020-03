V Žatci postaví dva nové kruháky. Konečně

Na silnici I/27 Most – Plzeň v Žatci vyrostou dva nové kruhové objezdy. A to na křižovatkách u Teska a u mostu přes řeku Ohři. Obyvatelé i vedení města po nich kvůli dopravním komplikacím a několika vážným nehodám v místech volali několik let, nyní se povedlo přesvědčit Ředitelství silnic a dálnic, aby obě zmíněné křižovatky do podob „kruháků“ přestavělo.

Foto: Deník

Silničáři se výstavbě kruhových objezdů dlouho bránili, z jejich vyjádření vyplývalo, že je považují za zbytečné. Nyní na ně konečně kývli. Dalším a možná rozhodujícím argumentem pro přestavbu obou křižovatek byla nedávno dokončená zpráva odborníků z Českého vysokého učení technického, která hovoří o významném nárůstu dopravy v obou směrech. To ale není vůbec překvapivá informace. Stačilo se zeptat řidičů, kteří místy denně projíždějí. Nárůst dopravy spojený s kolonami na vedlejších silnicích je tam už delší dobu hlavně ráno a odpoledne citelný. Jedním z důvodů je fakt, že počet lidí, kteří dojíždějí za prací do blízké průmyslové zóny Triangle, se v posledních době výrazně zvýšil. Tlak zabral. Dva kruhové objezdy na rušných křižovatkách v Žatci vzniknou Přečíst článek › Nárůst dopravy spojený s vyšším počtem nehod včetně dvou nedávných tragédií je významným argumentem pro přestavbu obou křižovatek. Tvrzení, že obě křižovatky jsou velké a poměrně přehledné, možná obstojí z technického pohledu. Z pohledu řidiče, který chce z hlavní silnice Most – Plzeň odbočit nebo na ni naopak najet, ale určitě ne. Kruhové objezdy v obou místech už dávno měly stát. A to i v kontextu toho, kolik jich v poslední době v okrese Louny vyrostlo na mnohem méně frekventovaných místech. Dva nové stojí od konce loňského roku u Lubence, další se začne stavět letos nedaleko Loun. Také přes ně projede aut mnohem méně.

