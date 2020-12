Možností, jak trávit mimo domov dlouhé večery typické pro přelom podzimu a zimy, tak moc není. O to víc času zbývá mnoha lidem na procházky.

A pokud je jejich cesty zavedou do center měst jako je Žatec, Louny nebo Podbořany, určitě si všimnou vánoční výzdoby. Ta je na mnoha místech oproti minulým rokům zase o něco rozsáhlejší, vyzdobeno je víc domů, kašen i zeleně.

Stojí to dost peněz. Nákup světýlek není levnou záležitostí, stejně tak jako práce lidí s technikou, kteří výzdobu několik týdnů rozvěšovali a zase ji budou několik týdnů po Novém roce uklízet. Něco se také musí zaplatit za elektřinu, která se prosvítí.

Všechno to úsilí i vynaložené peníze ale stojí za to. O to víc v dnešní nelehké korona době. Procházka pěkně nazdobenými a osvětlenými centry měst potěší víc než potemnělými ulicemi. A je v tom také kus symboliky a naděje, že pro mnoho lidí těžké covid období brzy skončí.