V Žatci je umístěný 41. mechanizovaný prapor a velitelství 4. brigády rychlého nasazení. U policejních stanovišť se tak objeví i žatečtí vojáci. Ti hlídkovali v ulicích, když nad republikou visela hrozba teroristických útoků. Když zemi v minulých letech sužovala velká voda, byli také při ruce. Stavěli protipovodňové hráze a i jinak pomáhali lidem. Teď řada vojáků ze Žatce působí v přetížených nemocnicích a domovech pro seniory na severozápadě Čech, které trpí pod neustávajícím náporem pandemie covid 19. Zmíněná činnost je záslužná a armáda si za ni získala vděk mnohých.



Trochu jiné to ale bylo loni na jaře, kdy státní aparát vyslal vojáky kvůli pandemii covidu hlídat hranice. To v mnoha Češích, kteří tradičně milují cestování a poznávání světa, evokovalo něco, co připomínalo tuhá léta komunistického režimu. Uzavřené státní hranice pod patrolami pohraničníků.



Mnozí nebudou dobře vnímat ani teď zaváděné „vojenské“ kontroly na silnicích. Hlídat, aby lidé dodržovali vládou daná nařízení, mají jen policisté. Je chybou státu, že je jich málo, že se dlouhodobě nedaří naplnit tabulkové počty u sboru. Vojáci hlídat silnice nemají. Ať raději pomáhají tam, kde je jich potřeba víc. Třeba právě v nemocnicích a sociálních zařízeních.