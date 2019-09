Společnost Czech Anglo Productions, která natáčení v České republice zajišťovala, se tím pochlubila v minulých dnech. A zároveň poděkovala Žatci, kde se ze všech tuzemských lokací natáčelo nejdéle.

„Žatecké radnici i obyvatelům města patří velký dík za úžasné přijetí. Celý štáb v čele s režisérem si pobyt v Žatci moc pochvaloval, město je skvělá filmová kulisa pro dobové snímky jako byl ten náš, ale navíc byli všichni i maximálně vstřícní a kooperativní,“ uvedl výkonný producent společnosti Kevan Van Thompson.



V historické části Žatce se točily desítky českých i zahraničních filmů. Třeba Yentl, který získal v osmdesátých letech Zlatý glóbus za nejlepší film.



Ještě nikdy ale nezasáhli filmaři do života v Žatci tak, jako při pořizování záběrů do válečné satiry Jojo Rabbit. Centrální náměstí na čas úplně uzavřeli, stejně tak jako okolní ulice. Ten, kdo zrovna přijel, se musel obrnit trpělivostí. Parkovat nebylo kde, nešlo projít, dostat se do obchodů.

Na druhou stranu štáb do Žatce přinesl nemalé peníze. Za nájmy pozemků zaplatila produkce městu milion korun, nakupovala si služby, utratila za ubytování.



Většina lidí z toho ale měla pramálo. Až budou v Žatci zase filmaři plánovat tak rozsáhlé natáčení, mohli by se jeho obyvatelům více revanšovat. Vymyslet něco, aby i jim lidé děkovali. Možná začít například tím, že nebudou před nimi schovávat své herecké hvězdy, což je specialita zahraničních štábů. Obyčejný podpis či selfíčko by někoho určitě potěšily.