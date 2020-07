Původně měla být hala hotová v dubnu, časový skluz postupně narostl na konec června. I kdyby se podařilo stavbařům dodržet původní termín, o nějakém otevření haly na jaře nemohla být kvůli koronaviru ani řeč.

A zprovozňovat vnitřní plaveckou halu na začátku léta, kdy většina lidí míří na venkovní koupaliště, které mají Louny slušné, také není nejvhodnější doba. Zaměstnanci Lounské správy plaveckých areálů teď mají alespoň čas vše pořádně připravit a v září rozjet plnohodnotnou sezonu. Zkrátka zdržení při výstavbě haly zase tolik nevadí.

Nová plavecká hala je něco, co život lidem ve městě o něco pozvedne. A aby tomu tak bylo na co možná nejdelší dobu, musí se Lounští o ni dobře starat.



A pamatovat na to, že v minulých letech ve městě o dva bazény přišli. Zavřít se musely, když se zjistilo, že jsou v tak špatném stavu, že už dál prostě provozovat nejdou.