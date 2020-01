K vážné dopravní nehodě došlo poslední den roku 2019 na Lounsku u Slavětína.

Ilustrační snímek. Vrtulník záchranné služby. | Foto: Deník / Karel Pech

Na silnici II/239 tam auto narazilo do stromu. Zraněného šoféra pak transportoval vrtulník do nemocnice. „Uvnitř havarovaného auta byl zaklíněn zraněný řidič. Hasiči jej vyprostili a transportovali do vrtulníku,“ sdělil Lukáš Marvan, mluvčí hasičů.