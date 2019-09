„Je to nejrizikovější období roku. Během léta je pravidelně nehod více než v jiných měsících, letos se to opět potvrdilo,“ sdělil šéf lounských dopravních policistů Jiří Král.

Běžně lounští dopravní policisté za měsíc evidují kolem stovky nehod. O prázdninách je to každý měsíc o desítky více. „Lidé spěchají, hustota provozu je větší, vyjíždějí i šoféři, kteří jindy nejezdí. Řidiči jsou také více unavení z horka, dávají méně pozor,“ pokračoval Král.

Během letošního července a srpna řešili policisté v okrese Louny celkem 286 nehod. To je ještě o 16 více než loni v tomto období. Při karambolech bylo 48 lidí zraněno lehce, tři těžce. Účet za prázdninové nehody se vyšplhal na 36 milionů korun, loni byly škody o 20 milionů nižší. „Během prázdninových měsíců máme také dva mrtvé,“ doplnil smutnou bilanci Král. Také v roce 2018 zemřeli na silnicích regionu v červenci a srpnu dva lidé.

Kde se při nehodách o letošních prázdninách umíralo? Na mostě u Dobroměřic srazilo vozidlo chodce. V závěru srpna pak v Žatci došlo k tragické nehodě na křížení silnice I/27 Most – Plzeň a ulice Osvoboditelů. Pětasedmdesátiletý řidič tam vjel z vedlejší silnice do cesty nákladnímu vozu. Záchranáři sice muže rychle resuscitovali, později ale zemřel.

K dalšímu úmrtí ale letos došlo těsně před začátkem prázdnin. Na obchvatu Loun nepřežilo 21. června čelní střet dvou aut malé dítě.

Odborníci radí nikdy nevyrážet na cesty unavení. Je lepší si odpočinout a přijet o něco později než způsobit tragédii. „Lidé by měli jezdit bezpečně, dodržovat předpisy a hlavně řídit odpočatí. Pokud člověk cítí únavu, měl by okamžitě na chvíli zastavit, protáhnout se, napít se. Dělat přestávky. Pokud šofér cítí únavu, neměl by vůbec řídit. Jsou to zbytečné tragédie. Důležité je také co nejbezpečnější auto, moderní ochrana dokáže hodně zmírnit následky,“ připomněl šéf krajské dopravní policie Jiří Ušák.

Pomohla by také dostavba rychlostních komunikací z Podbořanska a Lounska na Prahu. Na nedostavěných úsecích velmi frekventovaných silnic totiž dochází ke smrtelným nehodám v regionu nejčastěji. „Jsou hodně přetížené, kapacitně už vůbec nestačí. Zabránit tragédiím, ke kterým tam často dochází, by jednoznačně pomohla dostavba. Mimoúrovňová křížení, svodidly rozdělené směry. Jedině to zabrání čelním střetům a fatálním následkům. Statistiky to jasně dokazují,“ upozornil Jiří Král.

Od začátku letošního roku zatím došlo v okrese Louny ke čtyřem úmrtím při dopravních nehodách.