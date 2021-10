ÚSTECKÝ KRAJ - Silnice č. I/6 mezi Lubencem a jesenickou křižovatkou je uzavřena z důvodu vážné dopravní nehody nákladního a osobního vozidla. Po čelním nárazu do nákladního vozidla byl těžce zraněn řidič osobního vozidla. Policisté odklání dopravu směrem na Podbořany. #policieulk

"Řidič utrpěl velmi vážná zranění a po zajištění životních funkcí byl transportován do pražské nemocnice v Motole," informoval mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník.

