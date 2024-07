Hynek Dlouhý dnes 11:34

/FOTO/ Nehoda dvou nákladních aut a dodávky uzavřela v úterý 30. července dopoledne dálnici D7 na Prahu. U Knovíze podle policie najel řidič kamionu do vozidla údržby, jednoho zraněného odvezli záchranáři do nemocnice. Na silnici se dostalo velké množství nafty a oleje. Odklízení následků trvalo až do odpoledních hodin. Na komunikaci se tvořily dlouhé kolony, řidiči museli místo složitě objíždět, okolní komunikace byly přetížené.