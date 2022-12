„V souvislosti s havárii kamionu v Žatci na silnic I/27 Most – Plzeň bylo protiprávní jednání vyhodnoceno jako přestupek v provozu na pozemních komunikacích – nevěnování se řízení, který byl vyřešen blokovou pokutou,“ sdělil policejní mluvčí Kamil Marek. Při havárii byl řidič kamionu lehce zraněn, škoda je předběžně vyčíslena na zhruba pět milionů korun.

Havárie kamionu v Žatci: Škoda je téměř pět milionů korun

V dané situaci lze mluvit o mimořádném štěstí, že nejelo žádné auto v protisměru, nebo že souprava nevjela přímo do prostor benzínové pumpy, kde se běžně pohybuje několik lidí. Samo zařízení by mělo náraz kamionu přestát, aniž by došlo k výbuchu. „Obecně lze říci, že návrh čerpacích stanic vychází z projektové dokumentace, kde jsou řešeny požadavky právních předpisů a projekčních norem. V nich jsou uvedeny technické požadavky na ochranu čerpacích stojanů jako je protivýbuchová ochrana nebo mechanická odolnost,“ popsala mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR Pavla Jakoubková.