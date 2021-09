Nehoda se odehrála před půl desátou hodinou dopoledne, ke střetu s vlakem nedošlo. Prozatím není jasné ani to, zda byly závory stažené, nebo o ně kamion zavadil, když byly nahoře. "Tyto podrobnosti zatím nevíme. Okolnosti nehody jsou předmětem dalšího šetření," uvedla před jedenáctou hodinou dopolední policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

Do potíží se dostal ve čtvrtek 16. září dopoledne řidič kamionu na Lounsku. Mezi obcemi Libčeves a Hnojnice poškodil závoru na železničním přejezdu.

