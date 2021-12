Ve středu 1. prosince došlo krátce před 14. hodinou na silnici mezi Louny a Cítoliby, u kruhového objezdu, k dopravní nehodě osobního auta.

Dopravní nehoda u Loun. | Foto: HZS Ústeckého kraje

To narazilo do sloupku. Na místo vyjeli profesionální hasiči z Loun, záchranáři a policisté. Při nehodě se zranil jeden člověk. Hasiči uklidili vyteklé provozní kapaliny a řídili dopravu. Nehodu vyšetřují policisté, dopravní komplikace v místě by měly trvat přibližně do 16.50.