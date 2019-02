Louny - Řidiči i dopravní policisté vyhlížejí hlavně dokončení dálnic D6 a D7.

Svíčky na křižovatce silnice Plzeň - Most a Husovy ulice na okraji Žatce hoří téměř každý večer. Už více než měsíc. Lidé jejich zapálením vzpomínají na mladou ženu, jejíž život tam v prosinci vyhasl.

Byla jednou z 11 obětí, jež si loni vyžádaly dopravní nehody na silnicích v okrese Louny. Za posledních deset let vyhaslo při nehodách na Lounsku, Žatecku a Podbořansku 113 životů. Za tímto vysokým číslem se skrývá řada nehod, ke kterým došlo na hlavních komunikacích. Stejně jako v případě zmíněné tragické nehody v Žatci.

Situace na některých silničních tepnách je ale ještě horší. „Z našeho pohledu patří k nejproblematičtějším silnice I/7 Praha - Chomutov a I/6 Praha - Karlovy Vary. Zvláště pak úseky na sedmičce u Panenského Týnce a Sulce a odbočka na Smolnici. Určitě pomůže plánovaná výstavba dálnic na obou těchto komunikacích,“ uvedl vedoucí dopravní policie v Lounech Jiří Král.

Řada nehod se stává ale i na ostatních hlavních silnicích. K nebezpečným se řadí i silnice I/15 Most - Lovosice mezi Želkovicemi a Libčevsí. Jinak relativně rovná cesta se točí v několika ostřejších zatáčkách a zvláště při kluzké vozovce tam nehod přibývá. „Navrhli jsme doplnění dopravního značení, a to ve směru od Lovosic na Most. Objevit by se tam měly nové značky, aby řidiči včas zareagovali a snížili před zatáčkami rychlost. V opačném směru už doplněné značení je,“ vysvětlil Jiří Král.

Nové dopravní značení se v okrese v poslední době objevilo na řadě míst. Většinou, když se tam stala nějaká vážnější nehoda. Příkladem jsou zatáčky nad Drahonicemi na Podbořansku nebo konec obchvatu Sulce na Lounsku, kde se převrátily autobusy.

Řeší se stav vozovky i značení

Pokud na silnici dojde k tragédii, dopravní značení v místě se řeší pokaždé. „Ke každé smrtelné nehodě vypracováváme zprávu, ve které se popisuje úsek, kde k ní došlo. Řeší se třeba technický stav vozovky v místě nebo dopravní značení. Pokud se ukáže potřeba, navrhujeme opatření, jak značení doplnit,“ vysvětlil vedoucí dopravní policie Král.

Potvrzuje se také, že nově postavené silnice počty nehod snižují. Například v prudkých zatáčkách ve Velemyšlevsi se stávaly nehody často. Když se tam zprovoznil obchvat, který dlouhým mostem vyvedl silnici I/27 Most - Žatec z hlubokého údolí, havárií rapidně ubylo. „Dalším příkladem může být nově otevřený úsek dálnice D7 mezi Postoloprty a Bitozevsí. Od jeho zprovoznění v loňském roce nepamatuji, že bychom tam vyjížděli k nějaké dopravní nehodě,“ podělil se o zkušenost Jiří Král.

Počty nehod na dálnicích jsou obecně nižší než na běžných silnicích. Odpadají čelní střety a díky oplocení podél dálnic i kolize se zvěří.

Letos by se mělo na dálnici D7 začít stavět u Panenského Týnce. „V prosinci začalo výběrové řízení na zhotovitele stavby,“ přiblížil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Studecký. Pokud se vše stihne, chtělo by ŘSD letos začít stavět také u Loun. Celá dálnice by měla v okrese Louny stát do roku 2023. V případě „karlovarské“ dálnice D6 se počítá s termínem 2026.