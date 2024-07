Nepříjemnou situaci zažili ve středu 3. července ráno cestující v autobusu u Kryr. Vůz sjel z vozovky a hrozilo, že by se mohl převrátit.

K události došlo krátce před sedmou hodinou ranní. Na pomoc vyjelo pět jednotek hasičů. „Zajistili jsme autobus, který u Kryr sjel do příkopu a hrozilo nebezpečí jeho převrácení. Z autobusu jsme evakuovali sedmnáct lidí. Nikdo nebyl zraněn,“ uvedli zástupci Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje.

Cestující přesedli do přivolaného náhradního autobusu.

Silnice je do vyproštění autobusu uzavřena. Jednotky Integrovaného záchranného systému by se na místě mohly pohybovat až do půl dvanácté dopoledne, odhaduje Policie ČR. Objízdná trasa vede z Kryr přes Mukoděly a Černčice.

Mohlo by vás zajímat: Řidičům začala sloužit část dálnice D7 u Loun. Na další si počkají dva roky