Nákladní auto s vlekem skončilo ve čtvrtek 20. dubna dvě hodiny po poledni na boku nedaleko Blšan na Podbořansku. Podle informací hasičů nebyl nikdo zraněn, je však potřeba přečerpat náklad, než se bude moci přikročit k vyproštění soupravy.

Havarovaná cisterna s vlekem u Blšan | Foto: HZS Ústeckého kraje

Na místo nehody vyjeli hasiči z Podbořan. Zlikvidovali vyteklé provozní kapaliny. Cisterna převážela bahno, to bude muset být přečerpáno do náhradního vozu.

Policie ČR informovala, že důležitá silnice I/27 je v tomto místě průjezdná pouze pro osobní automobily, pro ty nákladní nikoliv. Situace by se měla podle odhadů vrátit do normálu do 17.00 hodin.