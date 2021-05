Nehoda se obešla bez zranění. Na pomoc ale musely vyjet dvě jednotky hasičů, které likvidovaly provozní kapaliny vytékající z nákladního vozu.

Místo bude zcela neprůjezdné do odstranění následků nehody. Policie předpokládá, že to bude do 18 hodin. Provoz odklání v Černčicích a Kryrech policisté.